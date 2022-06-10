ABD’de polis, okula zorla girmeye çalışan kişiyi öldürdü

ABD'de son dönemde artan silahlı saldırılar paniğe neden olurken, Alabama eyaletinden korkutan bir haber geldi. Eyalette, 34 öğrencinin yaz kampı için bir ilkokulda bulunduğu sırada zorla okula girmeye çalışan bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Tayfun HOPALI / ABD

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Alabama eyaletinde meydana gelen olayda 34 öğrencinin yaz kampı için okulda bulunduğu sırada zorla okula girmeye çalışan bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Teksas'da 19 öğrenci ve iki öğretmenin uğradıkları saldırı sonucu öldürülmelerinin yankıları tüm ülkede devam ederken son olayda polisin kapıları açarak okula zorla girmeye çalışan kişiyi vurmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Okul Müfettişi Tony Reddick CNN’e verdiği demeçte, ismi açıklanmayan saldırganın içeri girmeye çalıştığında en az 34 öğrencinin Walnut Park İlkokulunda olduğunu söyledi.

Alabama Emniyet Teşkilatı'nın olayı araştırdığı, olayda okuldaki hiçbir çocuğun yaralanmadığını belirtildi.

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