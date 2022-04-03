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ABD’de silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı

ABD'nin Sacramento kentinde silahlı bir saldırgan kalabalığa ateş açtı.

Yayınlanma: 15:26 - 03 Nisan 2022 Güncellenme:
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ABD’de silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı

ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde silahlı saldırı meydana geldiği açıklandı.

Sacramento Polis Departmanı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pazar sabahı Sacramento şehir merkezinde silahlı bir saldırganın rastgele ateş açtığını ve 15 kurbanı hedef aldığını yazdı. 9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Polis, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, henüz detay paylaşılmadı.

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