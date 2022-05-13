ABD’de Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardıma son dakika engeli

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik dev destek paketine bir itiraz da ABD Senatosu'ndan geldi. Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’ün itirazı sonucu ABD’nin Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketinde onay süreci gelecek haftaya kaldı. Paul büyük miktarda yardımın denetimsiz şekilde kabul edilmesine itiraz etti.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi, Senato'da Cumhuriyetçi temsilci Rand Paul'ün engeline takıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, hafta başında yardım paketini 57'ye karşı 368 oyla kabul etmişti. Senato'da hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan büyük destek alan yardım paketinin onaylanıp Başkanı Joe Biden'a sunulması bekleniyordu.

Ancak Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'ün itirazı sonucu onay süreci gelecek haftaya kaldı. ABD'nin yurt dışına yönelik müdahalelerine karşı bir isim olarak tanınan Paul, büyük miktarda yardımın denetimsiz şekilde kabul edilmesine itiraz etti. Bu miktarda bir yardımın ABD'de bütçe açığını ve enflasyonu yükseltebileceğini kaydeden Cumhuriyetçi senatör, tasarıya Ukrayna'ya yardımın denetlenmesi yönünde bir madde eklenmesini istedi.

Tasarının gelecek hafta onaylanmasıyla Rus işgalinin başından beri ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın 60 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Yardımın ABD Başkanı Biden'in talep ettiği 33 milyar dolardan fazla olması dikkat çekmişti. Paket Ukrayna'nın askeri güçleri için teçhizat, eğitim, istihbarat desteği ve personel maaşlarını içeriyor.

ABD’NİN UKRAYNA’YA ASKERİ YARDIMLARI TARTIŞMA YARATIYOR

ABD, şimdiye Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya obüsler, uçaksavar Stinger sistemleri, tanksavar Javelin füzeleri, mühimmat ve “hayalet” insansız hava araçları da dahil olmak üzere, 3,5 milyar dolar değerinde silah gönderdi.

Öte yandan Rusya'nın tepkisini çeken ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları ülke içinde de tartışma yaratıyor. Daha önce CNN televizyonuna konuşan kaynaklar ve istihbarat yetkilileri, ABD’nin Ukrayna’ya gönderilen tanksavar ve uçaksavar silahlarla diğer gelişmiş askeri ekipmanları tam olarak takip edemediğini ve bu durumun uzun vadede riske yol açtığını belirtmişti. Uzmanlar, bu gelişmiş silahların uzun vadede Ukrayna’da ya da farklı yerlerde çeşitli milis güçlerin eline geçme riski bulunduğuna dikkat çekiyor.

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