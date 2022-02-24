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ABD’den Rusya’ya misilleme! Sınır dışı edildi

ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov’u sınır dışı etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:53 - 24 Şubat 2022 Güncellenme:
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ABD’den Rusya’ya misilleme! Sınır dışı edildi

Rusya ile Ukrayna gerilimi sırasında Rusya, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ı sınır dışı etmesinin ardından ABD'den misilleme geldi.

Daha önce Rusya'nın bu kararına aynı düzeyde karşılık verileceğini açıklayan ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edildiğini bildirdi.

KARAR, RUSYA’YA İLETİLDİ

Rusya ve ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya için ABD'deki ‘ikinci adam' konumundaki Trepelkov'un sınır dışı edilmesine dair kararın Rusya tarafına iletildiği belirtildi.

ABD'li yetkililer bu kararın Rusya'nın, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Gorman’ı sınır dışı etme kararına misilleme olarak alındığını aktardı.

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