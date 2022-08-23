ABD’den Türkiye’ye Suriye çağrısı

Türkiye’nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken, ABD yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon hazırlıklarını sürdürürken, omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Washington'ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirtti. Dün düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Price, “ABD, Suriye'nin kuzeyindeki son saldırılarla ilgili büyük endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor” dedi.

Terör örgütü PKK'nın Halep’in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Price, ABD'nin Suriye'deki çatışmaların siyasi olarak çözümüne ve IŞİD'in yenilgiye uğratılmasına bağlı kaldığını kaydetti.

ABD daha önce de Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon planına karşı açıklamalar yapmıştı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, geçen hafta Türkiye’nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etmişti.

‘ERDOĞAN, ESAD’LA GÖRÜŞECEK’ İDDİASI

Öte yandan geçen hafta Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki olası bir Türkiye operasyonuna değinerek “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” demesi gündem olmuştu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim de dün, Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad’la Özbekistan’da bir araya gelebileceğini öne sürdü. Haberde, Özbekistan’ın başkenti Semerkand’da gerçekleştirilecek Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la üçlü görüşme gerçekleştirebileceği iddia edildi.

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