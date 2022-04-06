ABD’den Ukrayna’ya ek askeri yardım

Rusya’nın Ukrayna işgali 42. güne girerken ABD, Ukrayna’ya ek askeri yardım paketini açıkladı. Rus işgali başladığından bu yana ABD’nin bu ülkeye verdiği askeri desteğin 1,7 milyar doları aştığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha'daki katliamın ardından Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacaklarını açıkladı. Blinken, bu yardımın füzesavar sistemlere yönelik acil ihtiyacı karşılamak üzere yapılacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik 6. yardım paketiyle Rus işgali başladığından bu yana ABD'nin bu ülkeye verdiği askeri desteğin 1,7 milyar doları aştığı kaydedildi. Bir kaynak, ABD'nin son yardımıyla Ukrayna'ya Javelin tanksavar füze sistemi alınacağını söyledi.

Ukrayna’da Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerden, özellikle de Bucha'dan gelen katliam görüntüleri tüm dünyada tepkilere yol açarken Rusya görüntüleri “kurmaca” olarak niteliyor.

Brüksel'de bulunan Blinken, Bucha'daki son gelişmeleri ele almak üzere Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba'yla görüşecek. Toplantıya ABD'nin NATO Büyükelçisi Julie Smith'in de katılması bekleniyor.

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