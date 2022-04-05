AB’den Kiev’e üst düzey ziyaret

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için Kiev'e gideceğini belirtti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 41’inci gününde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için Kiev’e gideceğini belirtti.

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova’da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere bu hafta Kiev’e gidecek dedi.

Uluslararası toplum, Rus askerlerinin Kiev çevresinden çekilmesi sonucu bölgeden gelen fotoğrafların ardından ayağa kalkmış, ABD, dün, Putin’in ‘savaş suçu’ işlediğini belirtirken, yaptırımların genişleyeceğini açıklamıştı.

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