ABD’li ırkçı grup: Ukrayna’ya savaşmaya gideceğiz

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürerken, ABD'nin en büyük ırkçı neo-Nazi grubunun eski başkanı Jeff Schoep, Rusya karşısında savaşmak için Ukrayna'ya gideceklerini açıkladı. Öte yandan, İngiltere de Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik son dönemde tırmanışa geçerken, savaş iddialarının arttığı günlerde ABD’nin en büyük ırkçı neo-Nazi grubunun eski başkanı, Ukrayna’ya savaşmaya gitmeye hazır olduklarını açıkladı.

Nasyonalist Sosyalist Harekete başkanlık eden Jeff Schoep, İngiliz DailyMail gazetesine verdiği demeçte, “Aşırı sağdaki insanlar savaşın yaklaştığını düşünüyor. Rusya’ya karşı savaşmak ve eğitim almak bizim için bir fırsat.” dedi.

Ukrayna sınırında yaklaşık 150 bin Rus askerinin bulunması, Moskova’nın son açıklamalarına rağmen bölgede işgal korkularını artırıyor.

İNGİLTERE’DEN KRİTİK UYARI

Açıklama, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi’nden (ODNI) sızdırılan bir raporun, Kremlin’in ABD’deki aşırı sağ grupları dolaylı olarak desteklediğini ortaya koymasının ardından geldi.

Öte yandan, İngiltere’den de bölgede artan gerginlikle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Batı birliğini çökertmek amacıyla Ukrayna üzerindeki krizi haftalarca hatta aylarca uzatabileceği konusunda uyarı yaptı.

Truss, Moskova’nın birliklerini Ukrayna sınırından geri çekmeye başladığı iddialarıyla “yanlış bir güven duygusuna kapılmamak” gerektiğini söyledi. Savunma İstihbarat Şefi Korgeneral Sir Jim Hockenhull’ın, bölgede zırhlı araçlar, helikopterler ve bir sahra hastanesi görüldüğünü söylemesine atıfta bulundu.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI UKRAYNA’YA GİDİYOR

İngiliz The Daily Telegraph gazetesine konuşan Truss, bu hafta müttefiklere yeni bir destek gösterisi için Ukrayna ve Polonya’yı ziyaret edeceğini açıklarken, Moskova’nın geri çekilmeye hazır olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Moskova, Ukrayna sınırında yaklaşık 150 bin askerin yer almasına rağmen, Ukrayna’yı işgal etme iddialarını defalarca reddetti.

‘BATILI POLİTİKACILARIN FANTEZİLERİ’

Rusya’nın Birleşmiş Milletler büyükelçi yardımcısı Dmitry Polyanskiy de iddiaları bir kez daha Batılı politikacıların ‘fantezileri’ olarak nitelendirdi.

ITV’den Robert Peston’a konuşan Polyanskiy “Bu çok gülünç bir durum, Batılı meslektaşlarımız tarafından haftalardır körüklenen histeri, hatta yutturmaca var. Birbirlerini ve tüm dünyayı Rusya’nın işgal etmek üzere olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar, hatta somut tarihler veriyorlardı.” dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, “ABD’ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz” dedi.

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