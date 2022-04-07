ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: Çin, Rusya’yı desteklemekten rahatsız

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD basınına verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı Çin'in Rusya’yı desteklemekten rahatsız olduğunu ifade etti.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD basınına Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dolayı Çin’in Rusya'yı desteklemekten rahatsız olduğunu ifade ederek, “Çin'in bu pozisyonda kalmaktan rahatsız olduğunu söyleyebilirim ve fark edeceksiniz ki yapılan oylamaların çoğunda çekimser kaldılar, Rusya lehine oy kullanmadılar. Yapılan oylamalarda çekimser kalan ülkeler Ruslarda hayal kırıklığına sebep oldu ancak Çin'in çekimser kalması Ukrayna'ya karşı insafsızca saldırısında Rusya'nın yanında olmadığına dair ciddi bir mesaj olarak görüldü” dedi.

“ZELENSKİY’NİN KONSEYDE KONUŞMASI KONSEYİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYAR”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmaya değinen Thomas-Greenfield ise, her şeye rağmen konseyin Rusya'yı tecrit etmeyi başardığı için takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Rusların veto hakkının olması, onların tecrit edilmesini veto etmemiz anlamına gelmez. Başkan Zelenskiy'nin BM Güvenlik Konseyine bağlanarak Rusya'nın da salonda bulunduğu sırada o korkunç görüntüleri izletmesi ve konseyde konuşma yapabilmesi bu konseyin gücünü ortaya koyar. Konseyin bu gücü onları buraya çağırmaya, kınamaya, tecrit etmeye ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bu platformu propagandalarını yapmak için kullanmalarına engel olmaya yeterli olmuştur” dedi.

‘RUSYA’YI BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NDEN ÇIKARIN’ ÇAĞRISI

Thomas-Greenfield ayrıca, Rusya'nın saldırgan tutumunun NATO ülkelerini cephe oluşturmaya ve Rusya'yı kınamaya yönelik güçlü bir fikir birliğine yol açtığını ifade ederek, ülkesinin bu hafta Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısında bulunduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, dün Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliğinden çıkarılması çağrısında bulunmuş ve Konseyin amacına uygun işlev görmediğini dair düşüncelerini dile getirmişti. Zelenskiy çevrimiçi bağlandığı konseye, “Saldırganlıkla mücadele etmek ve barışı sağlamak için tasarlanmış dünyanın kilit kurumunun etkili bir şekilde çalışamadığı ortada” demişti.

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