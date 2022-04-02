Abramoviç’in milyon dolarlık yeni yatları ortaya çıktı

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında Batı’nın yaptırım listesine alınan Rus oligark Roman Abramoviç’in milyonlarca dolar değerindeki iki yatı daha ortaya çıktı. Son olarak İstanbul'daki barış müzakerelerinde görülen Abramoviç'in sahip olduğu düşünülen 5 yatın toplam değeri 1 milyar doları buluyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times gazetesinin yürüttüğü bir araştırma, Batı'nın yaptırım listesindeki Rus oligark Roman Abramoviç'in gizlide kalan mülkleri üzerindeki sır perdesini araladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkileri nedeniyle İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine aldığı Abramoviç'in bilinmeyen iki yatı daha olduğu bildirildi.

Son olarak İstanbul’daki barış müzakerelerinde görülen Abramoviç, 474 milyon dolarlık Solaris ve 437 milyon dolarlık Eclipse isimli süper yatlarını yaptırımlardan kaçırarak Türkiye'ye getirmişti. Financial Times, Abramoviç'in Halo ve Garçon isimli iki yatının da Antigua'da bulunduğunu ortaya çıkardı. Antigua hükümetinin yatların Rus oligarka ait olduğunu bilmediği belirtilirken, toplamda 58 milyon dolar değerindeki iki yata el konması bekleniyor.

“TÜM MÜLKLERİNİ BULMAK ÇOK ZOR”

Abramoviç'in yatlarıyla ilgili bilgi sahibi bir kişi ise, Rus iş insanının Sussurro isimli bir yatı daha olabileceğini söyledi. Daha önce Abramoviç'in 1998'de aldığı 11 milyon dolar değerindeki Sussurro'yu boşanma tazminatı olarak eski eşine verdiği bildirilmişti. Yatın bulunduğu Fransa'daki La Ciotat limanında geçen ay yaptırım listesindeki bir başka Rus oligark olan İgor Seçin'in 116 milyon dolarlık süper yatına Fransa hükümeti tarafından el konmuştu.

Abramoviç'in malvarlığını tespit etmeye çalışan İngiltere ve AB'nin tüm varlıklarını bulmakta zorlandığı ifade ediliyor. İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetleri’nden uzman Tom Keatinge, Rus oligarklara yaptırım uygulayan hükümetlerin bu isimlerin malvarlıklarını tespit etmek için tüm dünyada araştırma yapması gerektiğine ve bunun çok zor olduğuna dikkat çekti.

Bugüne kadar yaptırımların hedefindeki çok sayıda Rus oligarkın yatlarına ve çeşitli mülklerine el kondu. Birçok isim de yaptırımlardan kaçmak için yatlarını ve özel uçaklarını yaptırım uygulamayan ülkelere taşıdı.

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