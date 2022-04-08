Acil iniş yapan uçak pistte ikiye ayrıldı

Costa Rica’dan Guatemala’ya gitmek üzere havalanan bir kargo uçağı mekanik bir sorun nedeniyle acil iniş için kısa sürede havalimanına geri döndü ve iniş sırasında ikiye ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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Costa Rica'da bir kargo uçağı inişten hemen sonra kaza yaparak ikiye bölündü.

Juan Santamaria Havalimanı'ndan Guatemala'ya gitmek üzere havalanan uçağın mekanik bir sorun nedeniyle acil iniş için kısa sürede havalimanına geri döndüğü belirtildi. Acil iniş yapan uçak, pistte durmayı başaramadı ve etrafında döndükten sonra ikiye ayrıldı.,

Boeing 757-200 tipi kargo uçağının parçalanması havalimanında paniğe neden oldu. Uçağın kuyruk kısmı gövdeden ayrılırken bir kanat da parçalandı. Uçaktan bir anda dumanlar yükselmeye başlaması üzerine itfaiye ekipleri yangın çıkmasını önlemek için olaya müdahale etti.

Ekipler hızla uçağın yanına yönlendirildi, mürettebat uçaktan çıkarıldı. Uçaktakilerin durumunun iyi olduğu, sadece bir kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Costa Rica sivil havacılık kurumundan bir yetkili, uçağın hidrolik sistemindeki bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Uçağın işletmecisi olan DHL'den yapılan açıklamada da olayın araştırıldığı bildirildi.

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