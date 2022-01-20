Açlıkla boğuşan Afganlar 47 dolara böbreklerini satıyor

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede patlak veren kriz insanları ellerinde ne var ne yoksa satmaya iterken, bazı çaresiz Afganlar da böbreklerini satışa çıkararak yiyecek bulmayı umut ediyor...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede patlak veren ekonomik kriz ve işsizlik, Afgan vatandaşlarını böbreklerini satmaya kadar itiyor.

Daha önce CNN International, Afganistan’da açlık ve çaresizlik yüzünden küçük kızlarını satmak zorunda kalan ailelerle görüşmüş, korkunç tabloyu gözler önüne sermişti.

Şimdi de Business Insider, Afganistan’da yaşanan insanlık dramını sayfasına taşıdı. Gazete, Afganistan’da yaşayan Samir isimli gencin, Facebook’a böbreğini satmak için ilan verdiğini aktardı. Gazeteye konuşan Samir, “Kimse buna inanamadı” dedi. “Hepsi şaka yaptığımı düşündü. Hiçbiri ciddiye almadı.”

47 DOLARA TEK BÖBREK

Afganistan’da Samir gibi birçok kişi, WhatsApp veya Facebook gibi sosyal medya hesaplarından böbreklerini satışa çıkarıyor. Bir böbreğin yaklaşık fiyatı ise 47 dolar… Yani bir aileyi yalnızca birkaç hafta doyurmaya yetecek kadar bir para…

Öte yandan, ülkenin büyük şehirlerinde sokaklar, sakinlerin satışa çıkardığı televizyonlar, buzdolapları, halılar ve diğer ev eşyalarıyla dolu. Halk, sahip olduğu her şeyi yiyecek bulabilmek umuduyla satışa çıkardı.

Gazete, 15 Ağustos’ta Taliban Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmeden önce Samir’in, Kabil’deki özel bir okulda edebiyat öğretmeni olduğunu ve şair ve yazarlar topluluğu olan Kabil’in Kalem Derneği’nin bir üyesi olduğunu aktardı. Ancak okulun Taliban’ın ardından kapandığı ve o zamandan beri Samir ailesini beslemek için para bulmakta giderek zorlandığı vurgulandı.

Samir yaşadıklarıyla ilgili; “Hayat artık günlük meydan okuma haline geldi. Maliyetler artmaya devam ediyor. Yiyecek, kira ve kış aylarında ısınmanın yollarını bulmamız lazım” dedi.

BM, kışın gelmesiyle birlikte yaklaşık dokuz milyon insanın kıtlık riski altında olduğunu ve bir milyona yakın çocuğun soğuktan ve açlıktan ölebileceğini belirtti. Geçen ay, Dünya Gıda Programı Afganların yüzde 98’inin yeterince gıdaya ulaşım sağlayamadığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir ABD'nin Afganistan'da sivilleri vurduğu görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Afganistan'da Taliban'dan kadınlara hamam yasağı

İlginizi Çekebilir Taliban, orduya bağlı intihar saldırısı birimi kuruyor