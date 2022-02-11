AFP: Alkole gelen son zamlarla içki masaları boşaldı

Hayal pahalılığı ve enflasyonla boğuşan Türkiye’de geçen ay sigara ve alkole yapılan zam, birçok yerde eğlence hayatına darbe vurdu. Fransa merkezli haber ajansı AFP, alkollü mekanlarda çalışanlarla ve Tekel bayileriyle görüşerek son zammın etkilerine dair çarpıcı bir haber yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP, Türkiye'de alkollü içeceklere art arda gelen vergilerin eğlence hayatına etkisiyle ilgili çarpıcı bir habere imza attı.

AFP, alkollü ürünlere gelen yaklaşık yüzde 47,4 oranındaki son özel tüketim vergisinin fiyatları fırlatmasıyla İstanbul’da bir zamanlar dolup taşan kafe ve barlarda masaların boş kaldığına dikkat çekti.

Son verginin hükümetin alkol tüketimine vurduğu en büyük darbelerden biri olduğu belirtilen haberde, eğlence sektöründe ve Tekel bayilerinde çalışanların tepkilerine de yer verildi.

‘FİYATLARI GÖRÜNCE GİDİYORLAR’

Alkollü mekanlarda çalışan birçok kişi, son dönemde müşteri bulmanın giderek zorlaştığını belirtirken içlerinden biri “Eskiden bu saatte yüzde 80-90 dolu olurduk, şimdi bu oran yüzde 30-40 civarında. Müşteriler menüdeki fiyatları görünce kalkıp gidiyorlar” dedi.

AFP'ye konuşan bazı bar çalışanları da bazı müşterilerin bir şişe birayı bölüştüğünü anlattı.

AKP İKTİDARA GELDİĞİNDE BÜYÜK RAKI 8 TL’YDİ

AFP, “dindar bir Müslüman” olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık alkol ve sigara kullanımına karşı açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Haber ajansı, AKP'nin iktidara geldiği 2002'de büyük şişe rakının 8 TL olduğuna, bugün ise bu fiyatın 249 TL'yi bulduğuna dikkat çekti.

Haberde, son vergi artışının halihazırda enflasyonla ve pandemi sürecindeki kısıtlamalarla boğuşan halkın içki tüketimini bir hayli düşürdüğü kaydedildi.

‘LAİK YAŞAM BİÇİMİNE CEZA’

AFP'ye konuşan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, son fiyat artışını “Türkiye'de halkın çoğunluğuna ve laik yaşam biçimine ceza” olarak niteledi. Aybaş, “Bu ideolojik bir yaklaşım. Vergiyle gelen bu ceza ‘Bizim gibi yaşayın' anlamına geliyor” diye konuştu.

Alkollü içki satan bazı dükkanların kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedilen haberde, bir Tekel bayii sahibi de “Alkol zaten pahalıydı, son artış ateşe benzin döktü” dedi.

Bir başka Tekel bayii sahibi ise evde alkol üretiminin artığını belirterek “İçki içenler kimyagere döndü” ifadelerini kullandı.

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