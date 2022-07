AİHM’den Osman Kavala kararı: Yaptırım yolu açıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini duyurdu. Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması gündemde.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün, tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili bir karar aldı. AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye’nin ihlal ettiği belirtilen madde, taraf ülkelerin taraf oldukları davada AİHM’in verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt etmesini öngörüyor. Bu karar ile birlikte Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu. Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl bir siyasi karar alınması gerektiğini görüşmeye başlayacak.

Öte yandan mahkeme, Kavala’ya 7.500 euro mahkeme masrafının ödenmesine de 16’ya karşı 1 oyla karar verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, bu karar ile birlikte Ankara’nın Avrupa Konseyi’nden uzaklaştırılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala hakkında AİHM, 10 Aralık 2019’da Kavala’nın serbest bırakılmasını istemiş ve bu yönde bir çağrıda bulunmuştu.

ANKARA’DAN YANIT GELDİ

AİHM’in aldığı karara Ankara’dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur” ifadesini kullandı.

It added that Kavala was still in detention despite three decisions for his release and one acquittal, ordering Turkey to pay him 7,500 euros ($7,600).

The Turkish Foreign Ministry said the ruling was disappointing and it expected the Committee of Ministers to act without bias and with common sense during the following proceedings.

The ECHR ruled more than two years ago that Kavala should be released immediately and said his detention served to silence him, but Turkish courts have kept him in jail.

The ECHR’s ruling on Monday is the latest step in the so-called “infringement proceedings” which could lead to Turkey’s suspension from the CoE, of which it is a founding member.

As the next step in the process, the Committee of Ministers will decide on what measures to take as a result of Turkey’s failure to comply with the ECHR ruling.

Legal experts say Turkey’s removal from the CoE would lift the protection afforded on citizens by the European Convention on Human Rights as well as the ECHR.

Erdogan, who is now president, has said Turkey will not respect the CoE if it does not respect rulings by Turkish courts. He also said the ECHR ruling on Kavala does not apply after he was convicted.

The Gezi trial was seen as symbolic of the crackdown on dissent under Erdogan’s rule, as well as the use of the judiciary to punish his opponents. Erdogan and his AK Party say Turkish courts are independent.