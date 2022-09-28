AKP’li belediye başkanı hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Denizli’de AKP’li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve 13 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi.

Selami AYDIN

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İçişleri Bakanlığı, Denizli'nin Acıpayam ilçesi belediye başkanı AKP'li Hulusi Şevkan ve 13 belediye personeli hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmaya konu olan şikâyet ise Memleket Partili meclis üyesi Erkan Başkan tarafından yapıldı.

İHALEDE USULSÜZLÜK İDDİASI



Acıpayam Belediyesi önceki yıl Aşağı Mahalle'de mülkiyeti belediyeye ait alanda oto galericiler sitesi yapımı için ihale gerçekleştirdi. 50 dükkân ve sosyal alanlardan oluşan sitenin maliyeti 8 milyon lira olarak hesaplandı. Fakat emtia fiyatlarının artması ile birlikte ihale bedeli güncellenerek 10 milyon 384 bin liraya çıkarıldı. İhaleyi alan firmaya inşaatı tamamlaması için 120 gün süre verildi. Bu sırada Memleket Partili Erkan Başkan, ihalede usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

MÜTEAHHİT ZAMANINDA BİTİREMEDİ



Yüklenici firma işi zamanında teslim edemedi. Corona salgını döneminde çeşitli zorluklar yaşadığını öne süren yüklenici ek süre istedi. Firmaya Cumhurbaşkanlığı'nın ihale sözleşmelerine ilişkin bir genelgesine dayanılarak 60 gün ek süre verildi. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bilirkişi heyeti ihalede yaptığı incelemede süre uzatımı alan yüklenicinin gösterdiği gerekçeyi kanıtlayacak belgeleri dosyaya koymadığı, geciken teslim tarihi için ise belediyenin gecikme cezası uygulamadığını tespit etti. Bakanlık bu gerekçeyle Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ile belediyede görevli mühendisler, teknikerler ve memurlardan oluşan 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.”

“SORUŞTURMA İZNİNİ GÖRÜNCE BİZ DE ŞAŞIRDIK”

Bakanlık yazısının kendilerine çok geç geldiğini belirten Şevkan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “İhaleyi usule uygun şekilde gerçekleştirdik. Ben o sırada corona nedeniyle yoğun bakımdaydım. Arkadaşlar işin süratli tamamlanması için 120 gün süre belirlemişler. Müteahhit yetiştiremedi. Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden teslim tarihini erteledik. Suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben de İçişleri Bakanlığı'na başvurarak denetim istedim. Bilirkişi incelemesinde süre uzatım gerekçesinin raporu eksik dendi. Yüklenici de itiraz etmedi. 3-4 ay önce geç teslim ettiği için 203 bin lira ceza kestik ve ödeme aldık. Bakanlığın soruşturma izni 8 ay öncesinden hazırlanmış. Görünce biz de şaşırdık” diye konuştu.

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