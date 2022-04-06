Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, temasları dahilinde Michel ile bir araya gelerek baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Michel, Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katılımıyla ilerleyen saatlerde üçlü toplantı düzenlenecek. Michel, Aliyev ve Paşinyan ile üçlü toplantıdan önce ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiriyor.