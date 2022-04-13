Aliyev: Ermenistan, önerdiğimiz 5 maddeyi olumlu karşıladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için 5 maddelik teklifte bulunduğuna değinerek, “Ermeni tarafı bu teklife olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullandı. Aliyev, 28 yıl boyunca AGİT Minsk Grubu’nun sonuç alamamasını da eleştirerek, “Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük" dedi.

Sozcu.com.tr

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2022 yılı ilk çeyreğinin sonuçlarıyla ilgili toplantı düzenledi. Konuşmasında 28 yıl boyunca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik sonuç alamamasına değinen Aliyev, “AGİT Minsk Grubu, İkinci Karabağ Savaşı’na kadar 28 yıl faaliyet gösterdi ve eş başkan ülkeler bu süre zarfında Azerbaycan’ı, Ermenistan’ı belki de yüzlerce kez ziyaret ettiler. Sonuç göz önünde, sonuç sıfır” diye konuştu.

Aliyev, “Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz savaştan sonra daha da yoğunlaştı. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı da ihtilaf sonrası dönemin gerçekliklerini kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel’in girişimiyle Aralık ve Nisan aylarında üçlü görüşmeler yapıldı. Görüşmelerle ilgili bilgi verildi. Elbette hem uzmanlar hem de Azerbaycan kamuoyu, son tebliğde ‘Dağlık Karabağ’ isminin olmadığını gördü ki bu çok doğal. Çünkü Azerbaycan buna karşı çıktı ve ‘ihtilaf’ kelimesi de yok. Bu da çok doğal, çünkü ihtilaf yok. İhtilaf çözüldü. Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük” dedi.

“İŞGALİ ASLA UNUTMAMALIYIZ”

Azerbaycan'ın Ermenistan ile arasındaki ilişkileri normalleştirmek için 5 maddeden oluşan bir teklifte bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermeni tarafı bu teklife olumlu yanıt verdi ve bu açıklamalar Brüksel toplantısından önce yapıldı. Brüksel’deki toplantıda bunu kendim için netleştirmek istedim, yani Ermenistan 5 maddeyi kabul ettiğini açıkça belirtti. Böylece Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü kabul edilmiş oluyor ve Ermenistan, Azerbaycan üzerindeki toprak iddialarından vazgeçiyor demek. Bu çok olumlu bir şey ve bence ikili ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir koşul. Hem sınırların belirlenmesi, hem de barış anlaşmasının hazırlanmasıyla ilgili çalışma grupları kurulmasına karar verildi” diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği gerçekliğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Aliyev, “Bu işgali asla unutmamalıyız, Ermeni vahşetini asla unutmamalıyız. Aynı zamanda bugün Azerbaycan’ın güçlü, Ermenistan’ın ise zayıf olduğunu unutmamalıyız. Ermeni tarafının tavrı bu faktörlere dayanmaktadır. Elbette geleceğe bakarak Azerbaycan’ın daha da güçleneceğinden eminim. Ermenistan'ın gelişimi buna, Ermenistan’ın komşu ülkelere karşı tutumuna bağlı olacaktır. Çünkü Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeden gelişemeyeceği, 30 yıllık saldırganlık politikasının onlara çok pahalıya mal olduğu, gerçekten bağımsız bir ülke olma şansını kaybettiler. Bu nedenle belki de bu Ermenistan için son şanstır. Kalkınma için, öncelikle Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin uluslararası hukuk normları ve ilkeleri temelinde normalleştirilmesi gerektiğini tekrar söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İkinci Karabağ Savaşı’ndaki zaferi sonucunda Azerbaycan’a büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Aliyev, iş yapmak ve ticari ilişkiler kurmak için çok sayıda talep olduğuna ve bugün Azerbaycan’ın dünyada kendine bu kadar ilgiyi çekebilen ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

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