Bucha’daki katliamın ses kayıtları sızdı

Alman dış istihbarat kurumu Bundesnachrichtendienst, Bucha’daki olayları tartışan Rus askerleri arasındaki telsiz görüşmelerini ele geçirdi. Kayıtların Kremlin’in “Bucha’daki katliam görüntüleri sahte” iddiasıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta Rus ordusunun sivilleri katlettiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Rusya'nın “Görüntüler kurmaca” iddiasını yalanlayan bir ifşa Almanya'dan geldi.

Ukraynalı yetkililer, hafta başında Kiev yakınlarında Rusya’dan geri alınan Bucha kentinde yol kenarında elleri arkadan bağlanmış ve infaz edilmiş çok sayıda cansız beden bulduklarını duyurmuştu. Fotoğraflar ve görgü tanıklarının anlattıkları dünyayı dehşete düşürürken Rusya, sivillere zarar verilmediğini ve görüntülerin sahte olduğunu savunmuştu.

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya istihbaratının Bucha'daki olayları tartışan Rus askerleri arasındaki görüşmeleri ele geçirdiğini aktardı. Haberde, Rus birlikleri arasındaki telsiz görüşmelerinin Kremlin'in “Bucha'daki katliam görüntüleri sahte” iddiasıyla çeliştiği belirtildi.

“WAGNER GRUBU, BUCHA’DA KİLİT ROL OYNADI”

Alman dış istihbarat kurumu Bundesnachrichtendienst'ın dün parlamentoya sunduğu kayıtlardan birinde, bir Rus askerin bisikletli bir kişiyi nasıl vurduğunu anlattığı kaydedildi.

Belgelere göre Rus paralı asker grubu Wagner de Bucha'daki olaylarda önemli rol oynadı. Rusya lideri Vladimir Putin'le ilişkili olduğu düşünülen Wagner Grubu, Suriye'de de savaş suçu iddialarının hedefi olmuştu.

Batı istihbaratı Wagner Grubu'ndan 1000 kadar paralı askerin Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara destek için ülkeye konuşlandırıldığını öne sürmüştü.

Öte yandan telsiz görüşmelerinin ne zamana ait olduğu bilgisi haberde yer almadı. New York Times, salı günü Bucha'da sivil katliamları doğrulayan bir video paylaşmıştı. Bağımsız kaynaklarca doğrulandığı söylenen görüntüde, bir Rus tankı bisikletli bir sivili vuruyordu.

Bucha ve Kiev çevresindeki diğer bölgelerden gelen katliam iddiaları ve korkunç yıkım görüntüleri Rusya'ya tepkilerin büyümesine yol açarken Rus yetkililer Ukrayna'nın kurmaca görüntülerle dünyayı kandırdığını, Batılı ülkelerin de yaptırımları artırmak için bu görüntüleri bahane olarak kullandığını savunuyor.

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