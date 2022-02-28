Alman medyası iddia etti: Putin, Ural Dağları’nda bekliyor

Geçen hafta Ukrayna'ya askeri saldırıya onay veren Rusya Devlet Başkanı Putin'in o günden beri yaptığı açıklamaların benzer ortamlarda yapılmış olması Alman medyasını harekete geçirdi. Bild gazetesi, Putin'in Moskova'dan kaçmış olabileceği iddiasını ortaya attı.

Sozcu.com.tr

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Geçen haftanın başında Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupların oluşturduğu Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni resmi olarak tanıyan ve bölgeye “barış sağlamak” adına askeri operasyon düğmesine basan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dikkat çekici iddialar gündem oldu.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Putin’in son dönemde yaptığı açıklamaların önceden kaydedilmiş olduğuna ve hem zaman hem de konumunun belirsiz olduğuna dikkat çekti. Gazete, “Kremlin lideri hakkında çılgın iddialar var. Şu an Putin gerçekten nerede” başlığını kullanarak bazı iddiaları ortaya attı.

Bild, “Putin’in video mesajı ve Perşembe günü savaş ilanı vermesi Pazartesi günü çekilmişti. Putin, Moskova’dan ayrıldı mı” sorusunu sordu. Gazete, “Ukrayna gizli servisi ve Alman hükümetinden kaynaklar Putin’in Ural Dağları’ndaki bir sığınakta beklediğini söylüyor. Öyle ki oligark arkadaşlarının ülkeyi terk etmesine izin vermediğine yönelik iddialar da var. Putin’in oligarkların jetlerine el koyduğu da iddia edildi” ifadesine yer verdi.

Rusya’dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmediğine dikkat çeken Bild, Putin’in Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne emir verdiği sırada çekilmiş görüntülerin de zaman ve konumunun belirsiz olduğunu vurguladı.

RUSYA’DAN FOTOĞRAF GELDİ

Öte yandan Bild’in haberi ve sosyal medyada da Putin hakkındaki iddiaların yayılmasıyla birlikte Rus devlet medyası Putin’in yeni fotoğraflarını yayınladı.

Uluslararası haber ajanslarına servis edilen fotoğraflarda Putin, Uzay Ajansı’ndaki bir inşaatı teftiş ederken görülüyor. Diğer fotoğraflarda ise Putin, Savunma Bakanı Sergei Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile görüşürken görülüyor.

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