Alman sağlık bakanını kaçırmak isteyen gruba baskın

Almanya'da sağlık bakanını kaçırma planı yaptığı belirlenen aşırı sağcı bir örgütle bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı planladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada Lauterbach’ı kaçırma ve ülkedeki bazı enerji tesislerine saldırılar düzenleme planı yaptığı tespit edilen kişilerin evlerine baskınlar düzenlendi ve çok sayıda silaha el kondu. Baskınlarda sahte aşı sertifikaları da bulundu.

Ülkedeki Covid-19 önlemlerine karşı çıkan 12 kişi hakkında da şiddet eylemleri planlama iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aşırı sağcı Reichsbürger örgütüyle bağlantılı grubun silah ve mühimmat almak için para topladığı belirtildi.

Corona virüsü önlemlerine karşı çok sayıda gösteriye sahne alan Almanya'da, aralık ayında da aşı karşıtı bir grubun Saksonya eyaletinde başbakana suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

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