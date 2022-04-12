Alman silah şirketinden, Ukrayna’ya tankı verme önerisi

Almanya merkezli savunma sanayi şirketi, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna’ya kullanılmış 50’ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya merkezli bir savunma sanayi şirketi, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

Şirketin Genel Müdürü Armin Papperger yaptığı açıklamada, hükümetin izin vermesi halinde İlk Leopard 1'in 6 hafta içinde Ukrayna'ya teslim edilebileceklerini belirterek, Leopard 1 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tesliminden sonra da birkaç gün içinde Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini aktardı. Papperger, tankların Ukrayna'ya teslimatının, yan kuruluşu aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

ALMAN BASININDA YER ALDI

Alman basını, Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) politikacıların Leopard tanklarının muhtemel teslimatına açık olduğunu iddia etti.

Lüksemburg’daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için acilen büyük miktarlarda ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Bahane üretmenin zamanı değil” demişti.

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