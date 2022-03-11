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Almanya Başbakanı Scholz haftaya Erdoğan’la görüşmeye geliyor

Almanya hükümeti sözcüsü, Başbakan Scholz'ün gelecek hafta Türkiye'ye geleceğin duyurdu. Scholz'ün ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:39 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Almanya Başbakanı Scholz haftaya Erdoğan’la görüşmeye geliyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken diplomasi için yoğun çalışma ve görüşme trafiği devam ediyor…

Dün Antalya’da Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları bir araya gelirken bugün Berlin’den yeni bir açıklama geldi.

Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz’un Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Scholz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

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