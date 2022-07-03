Almanya Başbakanı Scholz: Sosyal patlamadan korkuyorum

Yükselen enflasyon, Almanlar’ın yüzde 91’ini "daha dikkatli alışverişe“ yöneltti. Almanya Başbakanı Scholz, sosyal patlama uyarısı yaptı ve enflasyona karşı, halkın durumunu iyileştirecek toplantılar serisini başlatacaklarını açıkladı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da corona virüsü pandemisi, sürekli artan enerji fiyatları ve devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen enflasyon, “sosyal patlama” riskini yarattı.

Başbakan Olaf Scholz, enerji fiyatlarındaki keskin artışlar nedeniyle, sosyal ve siyasal karışıklıklardan çekindiğini belirterek “Çok endişeliyim“ dedi.

SONBAHARDA EK YÜK BİNER

Özellikle sonbahar aylarında, yüksek enerji fiyatları nedeniyle ek ödemeler yapacak olanların tepki göstermesini bekleyen Scholz, Pazartesi günü “enflasyon zirvesi“ düzenleyecek.

Başbakan Scholz, “Şimdilik acil bir karar çıkmasını beklemeyelim. Ücret artışı olmaması gerektiğini düşünen yok. İşverenlerin ve çalışanların, yükselen fiyatlarla başa çıkmasına yardımcı olacak çözümleri arayacağız“ dedi.

HALKA YARDIM, ŞİRKETLERE DESTEK

Sendikalar ve işverenler ile toplantının ana konusu ise gelecek yıl, özellikle alt ve orta gelir gruplarını fiyat artışlarından korumak olacak. Enflasyonla mücadelenin bir yöntemi de, büyük enerji şirketlerine, “zammı halka yansıtmamaları için sübvansiyonlar“ sağlamak.

Şu ana kadar açıklanan 30 milyar Euro'luk destek paketinin, alt ve orta sınıfların ihtiyacının yüzde 90'ını karşıladığı belirtiliyor. Gelecek yılki paketin daha yüksek olması bekleniyor. Bu arada hükümet, gaz fiyatlarındaki artışların tüm kullanıcılara eşit şekilde dağıtılabilmesi için konsept hazırlıyor.

YÜZDE 91'İ ARTIK DAHA DİKKATLİ

Avrupa Birliği ortalamasında son aylık enflasyon yüzde 8.6 olurken, enflasyon ortalaması yüzde 7.6 olan Almanlar'ın yüzde 91'inin “artık daha temkinli ve az alışveriş“e yöneldiği belirtiliyor.

INSA adlı araştırma enstitüsünün yaptığı bir araştırmaya göre, Almanlar'ın enflasyon sonrası ekonomik durumları ile çarşı ve pazar alışkanlıkları önemli ölçüde değişti.

BOĞAZDAN KISMAYA BAŞLADILAR

Almanlar'ın artan fiyatlara reaksiyonu şöyle oldu:

* Halkın yüzde 75'i fiyat artışlarını fazla ve aşırı fazla hissetmeye başladı. Aylık geliri net 2000 Euro olan hanede, enflasyonu ağır şekilde hissetme oranı yüzde 82.

* Halkın yüzde 50'si bu yıl, ekonomik durumlarının kötü olduğunu belirtiyor. Yüzde 42'si aynı kaldığını, yüzde 7'si ise daha iyi olduğunu belirtiyor. Yüzde 46'lık bir kesim ise, kötüleşmeye doğru gittiğini belirtiyor.

* Halkın yüzde 91'i ise tasarruf etmeye çalıştıklarını belirtiyor. Yüzde 54'ü restoranlara gitmiyor, yüzde 50'si giyecek alımımda daha dikkatli, yüzde 48'i tatilini iptal etmiş ve yüzde 43'ü de yiyecek- içecekten kısmaya başlamış. Almanlar'ın sadece yüzde 9'u, hiç bir şey yokmuş gibi devam ettiğini söylüyor.

* Almanlar'ın yüzde 46'sı ise bu yıl yapacağı, büyük alışveriş ya da yatırımı ertelediğini anlatıyor.

* Bazı yerlerde, alışveriş merkezleri boşalıyor ve dükkanlar kiralarını ödeyemiyor. Yaz dönemi olmasına rağmen, halkın rağbet etmediği çok sayıda yüzme havuzu da kapatılıyor.

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