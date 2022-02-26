Almanya, Ukrayna kararını verdi! Sevkiyat başlıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatın ardından Almanya hükümeti, Ukrayna’ya Hollanda üzerinden 400 adet tanksavar füzesi sevkiyatına izin verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya 1000 taksavar silahları ve 500 stinger füzesi gönderileceğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya'dan destek geldi.

Almanya hükümeti, Ukrayna'nın talep ettiği 400 adet tanksavar füzesinin Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Scholz, “Rus saldırısı bir dönüm noktasıdır. Putin’in işgalci ordusuna karşı Ukrayna’nın savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Bu nedenle Ukrayna’daki dostlarımıza 1000 adet tanksavar silahı ve 500 adet stinger füzesi tedarik ediyoruz” dedi.

ÖNCELİKLE HOLLANDA’YA SATILACAK

Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda'ya satılarak, Almanya'nın onayının ardından Ukrayna'ya gideceği öğrenildi.

BAŞTA REDDETMİŞTİ

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna’ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna’ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.

ABD’DEN 350 MİLYON DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yönelik yapılacak yardıma ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, Ukrayna, Rusya’nın vahşi ve sebepsiz saldırısına karşı cesaret ve gururla savaşırken, Ukrayna’nın savunmasına acil destek için 350 milyon dolara kadar benzeri görülmemiş bir üçüncü yardıma onay verdim. Bu, ABD’nin geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya taahhüt ettiği toplam güvenlik yardımını 1 milyar doların üzerine çıkarıyor” dedi.

HOLLANDA DA AÇIKLAMA YAPTI

Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tanksavar silah göndereceğini açıkladı.

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