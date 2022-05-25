Almanya, ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacak

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyledi. Seyahat kuralındaki değişiklik için kabinenin onayı gerekiyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, medyaya yaptığı açıklamada corona virüsü salgınıyla mücadele doğrultusunda alınan seyahat kurallarının hafifletileceğini duyurdu. Lauterbach Almanya’ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran’dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyleyerek, “Ağustos sonuna kadar ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacağız” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda 1 Haziran’dan itibaren Almanya’ya dönen vatandaşlar ve ülkeye gelen yolcular artık aşılandıklarına, Covid-19’u geçirdiklerine veya test sonuçlarının negatif olduğuna dair belge sunmak zorunda olmayacak. Corona virüsü seyahat kurallarındaki söz konusu karar, Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak. Şu anda geçerli olan ülkeye giriş yönetmeliğine göre 12 yaşın üzerindeki tüm kişiler için 3G kuralı geçerli durumda. Virüsün mutasyon türlerinin görüldüğü bölgelerden gelen yolcular için ise katı kurallar geçerli olmaya devam edecek. Bu bölgelerden gelen yolcular, aşılanmış veya iyileşmiş olsalar bile Almanya’da 14 günlük karantinaya girmeleri gerekecek.

Seyahat kuralların gevşetilmesine, Almanya’da corona virüsü vakalarındaki sayıların istikrarlı bir şekilde düşmesinin yol açtığı belirtiliyor. Ancak, bu kural değişikliğinin kabinenin onayına sunulması gerekiyor. Giriş yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kabine tarafından kabul edilmesi ve derhal yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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