Almanya’da okula silahlı saldırı

Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

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Almanya’nın kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir okula silahlı iki kişi tarafından ateş açıldığı, bir kişinin ağır yaralandığı duyuruldu.

Alman Bild gazetesinin, polise dayandırdığı habere göre, silahlı saldırı sonucu bir kişi gözaltına alınırken, ikinci bir şüphelinin ise silahlı bir şekilde kaçtığı aktarıldı.

Bild’in bildirdiğine göre, olay Lloyd Gymnasium’da gerçekleşti. Okulda silah sesleri duyan bir kız öğrenci polisi aradı.

Bir polis sözcüsü, bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını ve şu anda hastanede olduğunu söyledi.

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