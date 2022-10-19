Almanya’da polis bir kişiyi şok tabancasıyla öldürdü
Almanya’nın Dortmund kentinde polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde, polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Alman Haber Ajansı’nın haberinde, bu sabah ihbar üzerine Dorstfeld ilçesinde giden polise, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız eden kişinin mukavemet gösterdiği belirtildi. Haberde, olay sırasında polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği bu kişinin daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Recklinghausen ve Dortmund Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Dortmund'da 8 Ağustos'ta polis 16 yaşındaki bir genci silahla ateş ederek öldürmüştü. (AA)