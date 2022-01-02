Almanya’da saldırıya uğrayan Müslüman mezarlığında anma programı

Almanya’nın Iserlohn kentindeki Müslüman mezarlığına dün yapılan çirkin saldırının ardından bugün mezarlıkta anma programı düzenlendi. Programda çirkin saldırı kınanırken mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Iserlohn kentinde dün kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce Müslüman mezarlığına gerçekleştirilen saldırıda 30 mezar tahrip edilmişti. Çirkin saldırının ardından mezarlıkta anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Essen Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Emre Öngel, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Iserlohn Belediye Başkan Yardımcısı Thorsten Schick ile sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Anma programında açıklama yapan Zafer Sırakaya, “Bu menfur saldırıdan sonra hem siyasetin hem sivil toplum kuruluşlarının hem kamuoyunun bir araya gelmiş olması, sadece Türk toplumunun çok büyük bir şekilde dayanışma göstermesi değil. Aynı zamanda Alman toplumunun da bu dayanışmanın bir parçası olması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Cumhurbaşkanımızı temsilen konsolosluğumuzun burada bulunmuş olması, şahsımın yine AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ve Başkan yardımcısı olarak burada bulunmuş olması bu saldırılara karşı insanlık olarak duruşumuzu göstermemiz anlamında son derece kıymetliydi“ dedi.

“DEMOKRASİYE YAPILAN BU SALDIRIYA KARŞI ORTAK DAYANIŞMA”

Avrupa’ya gelmiş olan vatandaşların artık geleceği adına yaşadıkları yeri vatan kabul ettiğini belirten Sırakaya, “Bu topraklarda mezarlıklarının bulunmuş olması burayı vatan kabul ettiğimizin bir kez daha göstergesi. Demokrasiye yapılan bu saldırıya karşı ortak dayanışmamızı önümüzdeki süreç içerisinde göstermeye devam edeceğimize inanıyorum. Türk toplumunun birliğine beraberliğine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha göstermesi anlamında bugün vatandaşlarımızın bir araya gelmiş olması son derece kıymetliydi“ diye konuştu.

Saldırıların son olmasını temenni ettiğini dile getiren Sırakaya, “Allah tekrar böyle bir imtihandan toplumumuzu korusun. Bu tür saldırıların son bulması içinde önümüzdeki süreç içerisinde sivil toplum olarak, siyaset olarak daha etkin önlemler alınması gerektiğini ifade ediyorum“ ifadelerini kullandı.

“CESARET ALAN SALDIRGANLAR MEZARLARA ZARAR VERİYORLAR”

Suçluların hukuk önünde hesap vermesini umut ettiklerini dile getiren İslam Tolumu Milli Görüş (IGMG) Ruhr-A Bölge Başkanı Abdullah Kodaman, “Bir sene önce aynı mezarlığa saldırı yapılmış. Şikayette bulunulmadığı için bundan da belki cesaret alan saldırganlar mezarlara zarar veriyorlar taşlarını kırıyorlar. Böyle bir saldırı bizim dışımızdaki bir dine mensup kişilere de olsa aynı tepkiyi gösteririz. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz“ dedi.

Iserlohn Belediye Başkan Yardımcısı Thorsten Schick ise saldırıyı kınadıklarını ve programa katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve parti temsilcilerinin konuşmaları sonrası tahrip edilen mezarlar ziyaret edildi.

Öte yandan kentin girişinde yer alan mezarlıkta, dün yapılan hasar tespit çalışmasında ise ilk belirlemelere göre 100'ün üzerindeki mezarlıktan 20’sinin tahrip edildiği aktarılmıştı.