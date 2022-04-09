Almanya’da un bitti, pide üretimi durmak üzere

Almanya’da sıvı yağdan sonra un krizi patlak verdi. Bir Türk fırını un bulamadığı için üretiminin yarısını kesti ve Ramazan günü pide üretemiyor. Sıvı yağ, un, pirinç, bulgur, makarna ve tuvalet kağıdına hücum sürüyor. Bazı Türk marketlerinde sıvı yağın litresi 4,99 Euro’ya çıktı.

Ali GÜLEN

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Aavrupa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başlayan tüketim çılgınlığı sürerken un sıkıntısı da başladı. Almanya'daki bazı Türk marketlerinde ayçiçek ya da kolza yağının litresi 4,99 Euro'ya, mısır yağının litresi ise 6,99 Euro'ya çıktı. SÖZCÜ'ye konuşan bir market çalışanı, “Ben 20 tane yağ aldım ucuzken. 65 tane alıp depolayanlar var” diye konuştu. Stuttgart yakınlarında ise 60 litre yağ almak isteyen bir grup market çalışanlarına saldırdı, polis olaya müdahale etti.

HER ŞEYİN FİYATI İKİYE KATLANDI

Almanya’daki dev marketlerde de fiyatlar ikiye katlanmış durumda. Almanlar sıvı yağın yanı sıra un, pirinç, bulgur, makarna ve tuvalet kağıdına hücum etmeyi sürdürüyor. Bu hücum sonucunda artık marketlerde un ve diğer ürünler sayıyla veriliyor.

Münih yakınlarındaki Haidhausen kasabasında fırın işleten Hülya Yavuz'un artık un bulamadığı için pide ya da diğer ürünleri üretemediği haberleri Alman basınında geniş yer buldu. Almanların çok sevdiği Brötcen (küçük ekmek) de artık ya bulunamaz halde ya da çok pahalı.

“TÜRK FIRININDA UN KALMADI”

Bild Gazetesi, “Unu biten ilk fırın. Hülya artık ekmek pişiremiyor” başlığını kullandı. 46 yaşındaki Türk fırıncı, bir haftadan uzun süredir yeterli miktarda un ve sıvı yağ bulamadığını, bu nedenle bir çok ekmek çeşidini üretemediğini anlattı. Hülya Yavuz, bazı ürünleri hazır alıp bu darlığı ve yüksek fiyat sıkıntısını aşmaya çalıştığını belirtti. Haftada 12 kilo un ve 10 litre yağ kullandıklarını söyleyen Yavuz, yine de müşteri ve komşuların dayanışmasına seviniyor.

KOMŞULARDAN HÜLYA'YA DESTEK

Bir İtalyan'ın pizza unu verdiğini, bir Alman müşterinin 5 litre yağ getirdiğini belirten Yavuz, “Pizza unu kullanamıyorum, ürünlerimiz pizza gibi kokuyor. Beni en çok tedirgin eden ise fiyat artışları. Bir Alman simidini 1 Euro'ya satmak zorunda kalırsak, bunu kimse almaz” diye konuştu.

Bu arada Almanya'da da 500'e yakın ürüne büyük zamlar geldi. Aldi ve Lidl'de birçok ürün yüzde 50 zamlanmış durumda. Yüksek fiyatlar yüzünden birçok Türk marketinin cirosu düştü, müşterisi azaldı. Et ürünlerinde de fiyatlar yükseldiği için, kebapçı ve dönerciler de zam yaptı.

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