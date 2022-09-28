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Almanya’dan emeklilere 6.3 milyar euro

Almanya’da, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artışa geçen enflasyondan halkı korumak için destek paketi ödemeleri sürüyor. Çalışanların maaşlarına, 300’er Euro brüt ödemeler bu ay yapıldı. Şimdi sıra emeklilerde...

Ali GÜLEN
Yayınlanma: 20:40 - 28 Eylül 2022 Güncellenme:
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Almanya’dan emeklilere 6.3 milyar euro

Almanya'da Türk ve Almanlardan oluşan 21 milyon emeklinin aylıklarına vatandaşlıklarına ya da nerede yaşadığına bakılmaksızın 300'er Euro eklenecek. Emeklilere yapılacak toplam ödeme yaklaşık 6.3 milyar Euro'yu bulacak.

NET OLARAK MAAŞA YANSIYACAK

Emeklilik aylıklarına yapılacak ödeme 1 Aralık itibariyle emekli aylıklarına yansıtılacak.

Emeklilerin çoğu vergi denkleştirmesi yapmadığı için, düşük gelirli olanlara bu para büyük bir gelir sağlamış olacak, tamamı maaşa yansıyacak. Bir kereliğe mahsus ödemeyi, Alman SGK'sı sayılan Emeklilik Sigortası gerçekleştirecek.

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