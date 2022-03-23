Amerika’nın ilk kadın Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında hayatını kaybetti.

Tayfun HOPALI / ABD

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Soğuk Savaş sonrasında Batı dış politikasına yön veren ABD’nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright kanserden öldü. Albright 84 yaşındaydı.

Albright, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen önce geçen ay yazdığı bir New York Times köşe yazısında, Rus lider Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal ederek “tarihi bir hata” yapacağını savundu ve ülkesine yıkıcı maliyetler getireceği konusunda uyardı.

Albright'ın ölümünü ailesi Twitter’da açıkladı. Açıklamada, “ABD'nin 64. Dışişleri Bakanı ve bu göreve gelen ilk kadın olan Dr. Madeleine K. Albright’ın bugün erken saatlerde kanser nedeniyle vefat ettiğini duyurmaktan dolayı üzgünüz. ” ifadelerini kullandı.

NAZİLERDEN KAÇARAK ABD’YE GELMİŞTİ

Eski Başkan Bill Clinton, 1996’da Madeleine Albright’ı Dışişleri Bakanı olarak atamıştı. 1937’de eski Çekoslovakya’da doğan Albright, 1997’de Senato'daki oturumda oybirliğiyle bakanlık görevi için onaylandı. 2001 yılına kadar da bakanlık görevinde kaldı. Clinton yönetiminin son dört yılında bu görevi yürüten Albright, ABD hükümeti tarihindeki en yüksek makamda görev yapan kadın politikacı olmuştu.

Albright, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan ailesiyle ABD'ye gelmişti. Albright, 1990’ların en büyük iki dış politika krizine, Ruanda ve Bosna Hersek’teki soykırımlarla ilgili çekimser davranan bir yönetimde sözünü sakınmayan bir diplomat olarak tanınıyordu.

1993 yılında ABD’nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi olan Albright, Bosna’daki Sırplar'a karşı daha sert bir çizgi için baskı yapmıştı. Ancak Başkan Bill Clinton’ın ilk döneminde, yönetimin üst düzey dış politika uzmanlarının çoğu, ABD’nin Vietnam’da nasıl çıkmaza girdiğini hala hatırlıyordu ve bu hatayı Balkanlar’da tekrarlamamaya kararlıydı.

ABD, savaşın ancak üçüncü yılında hava saldırılarında NATO ile birlikte çalışarak savaşın sona ermesine katkıda bulundu.

BOSNA DESTEĞİ

Bosna’da daha hızlı ve daha güçlü bir müdahale için çabalayan Albright, savaşın mimarları sayılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç ve Bosnalı Sırp liderleri hapse atacak bir Birleşmiş Milletler savaş suçları mahkemesine de büyük destek verdi.

Clinton yılları ve 1990’lar sona erdiğinde, Albright, işyerinde fırsat eşitliği ve saygı talep eden genç kadınlar için bir simge haline geldi. Albright, “Birbirine yardım etmeyen kadınlar için cehennemde özel bir yer var” görüşünü sık sık dile getirirdi.