Angelina Jolie Lviv’de

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine gitti.

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Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie'nin Lviv'deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, “Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı.

Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska'nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi.

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