Ankara’dan sonra ikinci kriz: Ursula von der Leyen’e yapılan hareket gündem oldu

Geçen yılın Nisan ayında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında yaşanan kanepe krizinin bir benzeri önceki gün yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl Nisan ayının başında Ankara’ya resmi temaslar için gelen Avrupa Birliği Konseyi Charles Michel ile AB yürütme organı komisyonunun yani Avrupa Komisyonu’nun Başkanı olan Ursula von der Leyen arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde kanepe krizi meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki koltuğa Michel’in oturtulması ve von der Leyen’in ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte kanepeye oturması üzerine başlayan gerilim kısa bir süre içinde Avrupa Birliği içinde bir gerilim yaratmıştı. Daha sonra yapılan açıklamada von der Leyen ve Michel ve ekipleri arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Bu olayın bir benzeri ise önceki gün Brüksel’de meydana geldi… Avrupa Birliği ile Afrika Birliği arasında gerçekleşen zirvede von der Leyen, Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaretçileri karşılayarak poz verdi.

Bu sırada platforma gelen Uganda Dışişleri Bakanı Hehe Odongo’nun hareketleri ise hem sosyal medyada hem de uluslararası medyada gündem oldu. Odongo, platforma geldiğinde von der Leyen’i es geçerek önce Michel ile ve daha sonra Macron ile tokalaşarak poz verdi. Bu durumu sessizce izleyen von der Leyen de fotoğrafta yer aldı.

Çekimin ardından Macron’un uyardığı Odongo, ayaküstü von der Leyen ile selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Fakat Odongo’nun von der Leyen ile tokalaşmaması da sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililer bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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