Aşı karşıtı “Özgürlük Konvoyu” Brüksel’e ulaştı
Corona virüsü tedbirlerini ve aşı zorunluluğunu protesto etmek için Paris’ten yolan çıkan “Özgürlük Konvoyu” sabah saatlerinde Brüksel’e ulaştı.
Kanada’da başlayan konvoylu aşı karşıtı protestoların ardından Fransa’da da Covid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu.
Adı “Özgürlük Konvoyu” olan ve Paris'ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel'e ulaştı. Brüksel yönetimi, konvoyun şehir içinde protesto gösterisi düzenlemesine izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktada polis konuşlandırdı.
Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi.
Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti.
Şehrin tüm girişlerini kapatan polis araçları sadece Heysel C park alanına girişine izin veriyor.