Avrupa Adalet Divanı’ndan Polonya ve Macaristan’ın itirazına ret

Polonya ve Macaristan'ın AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını öngören karara yaptığı itiraz reddedildi.

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Avrupa Adalet Divanı, Polonya ve Macaristan’ın Avrupa Birliği (AB) fonlarının kesilmesine yaptığı itirazı reddetti.

İki ülke, AB'nin fonların dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını ve demokratik değerleri hiçe sayan üyelere yönelik fonların kesilmesini öngören karara itiraz etmişti.

Mahkeme, demokratik kurallara uymanın AB üyeliğinin bir gereği olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararı AB ülkelerine yönelik milyarlarca euro değerindeki corona virüsü yardımlarını etkileyebilir. AB ülkeleri, 2020'de 1,8 trilyon euroluk bütçe ve Corona yardım paketi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Macaristan hükümeti kararı “siyasi” olarak nitelerken, Polonya Başbakan Yardımcısı Janusz Kowalski de, AB'nin Macaristan ve Polonya halkını açlığa mahkum etmeye çalıştığını söyledi.

AB değerleriyle çelişen “antidemokratik” uygulamaları nedeniyle sık sık Brüksel ile karşı karşıya gelen Macaristan ve Polonya, “koşulluluk ilkesi” nedeniyle daha önce AB bütçesini veto etmişti.

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