Avrupa’da Rus diplomatları sınır dışı eden ülke sayısı artıyor

Ukrayna işgali nedeniyle Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkelere İspanya da eklendi.

Sozcu.com.tr

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkedeki yaklaşık 25 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. Albares, “Ülkemizin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden Rus diplomatları ve Rus elçiliği personelini sınır dışı etme kararı aldık” dedi.

İspanyol bakan, kararın “Bucha ve Mariupol'de yaşanan korkunç eylemlere bir yanıt” olduğunu ifade ederek “Bu suçlar cezasız kalamaz” diye konuştu. Öte yandan Madrid'in Moskova'yla diplomatik kanalları açık tutmak istediği ve bu nedenle ülkedeki Rus büyükelçisini sınır dışı etmeyeceği bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen katliam görüntülerinin ardından Fransa, Almanya, İtalya, İsveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkeleri Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmişti. Daha önce de Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler Rus diplomatları sınır dışı etmiş, Rusya da buna aynı şekilde karşılık vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son açıklamasında İspanya'nın sınır dışı kararına yanıt verileceğini bildirdi.

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