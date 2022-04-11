Avusturya’dan zehir zemberek sözler: Savaşı kaybettiğini Putin’in yüzüne söyleyecek

Moskova'yı ziyaret eden Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna’daki işgalin başından bu yana Rusya lideri Putin’le bir araya gelecek ilk Avrupalı lider olmaya hazırlanırken, görüşme öncesinde Avusturya hükümetinden Rusya’yı yerden yere vuran açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulunacağı bildirildi. Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşen ilk Avrupalı lider olacak Nehammer’in “Putin'in yüzüne savaşı kaybettiğini söyleyeceği” açıklandı.

Hafta sonunda Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelen ve Rus ordusunun katliam yaptığı iddialarıyla gündeme oturan Bucha'yı ziyaret eden Nehammer, Moskova’daki temasları öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Almanya ve bazı AB liderleriyle telefonda görüşmüştü.

“BİRİLERİ GERÇEĞİ ONA SÖYLEMELİ”

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Nehammer'in Putin'le yapacağı görüşmede “savaşla ilgili gerçekleri” dile getireceğini söyledi. Nehammer'in Putin'e Ukrayna'daki insani krizle ilgili açık mesajlar vereceğini kaydeden Avusturyalı bakan, “Putin yapılacak her türlü yanlışı yapıyor” dedi. “Putin'in yüzüne savaşı ahlaken kaybettiğini söylemek farklı olacak” diye konuşan Schallenberg, “Birilerinin gerçeği ona söylemesi Putin'in de yararına” ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı'nın Putin'le görüşmede, “Bucha'da Rusya'nın işlediği olası savaş suçlarını” gündeme getireceği ve Ukrayna'da sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yeni insani koridorlar oluşturulması konusunda baskı yapacağı da bildirildi.

İlginizi Çekebilir Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin ile görüşecek

İlginizi Çekebilir Putin'in eski ekonomi danışmanı: Rusya enerji gelirleriyle savaşı sürdürüyor