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Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki toplantı başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı başladı.

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Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki toplantı başladı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılması planlanan üçlü toplantı başladı.

Toplantıda, Güney Kafkasya’daki güvenlik durumunun ve diğer konuların ele alınması bekleniyor (İHA)

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