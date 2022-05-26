Abone Ol

BAE’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan Türkiye'ye geliyor.

Yayınlanma: 13:25 - 26 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BAE’den Türkiye’ye üst düzey ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan haberde, “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri açıkladı: Zayıf TL fırsat yarattı, TVF şirketleri de masada İlginizi Çekebilir Birleşik Arap Emirlikleri açıkladı: Zayıf TL fırsat yarattı, TVF şirketleri de masada Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında çok sayıda ekonomik anlaşma İlginizi Çekebilir Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında çok sayıda ekonomik anlaşma

 

BAE, Vodafone'a ortak oldu İlginizi Çekebilir BAE, Vodafone'a ortak oldu

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afganistan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İngiltere Katar Taliban Türkiye