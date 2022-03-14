Abone Ol

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.

NATO Karargahı’ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Bakan Akar’ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Belçika Çarşamba Hulusi Akar NATO Rusya Ukrayna