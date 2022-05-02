Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Akar tarafından, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyetinin vurgulandığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Hulusi Akar’ın, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmeye ilişkin, “Görüşmede Bakan Akar tarafından, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı” bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir Rusya felaketi yaşıyor! OHAL ilan edildi