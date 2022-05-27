Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’a gitti.

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Haydar Aliyev Havalimanında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için Savunma Bakanlığında askerî tören düzenlendi.

Bakan Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından Mehter Marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

“İkinci vatanımız” diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı “Tek Vatan Harekâtı” ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Bakan Akar, “İki devlet, tek millet” anlayışıyla hareket etmeye devam ettiklerini söyledi.

Orduları milletlerin omurgası olarak nitelendiren Bakan Akar, “Orduların eğitimli ve donanımlı olması lazım ancak o şekilde milletlerin güvenliği sağlanabilir” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdikleri çerçevede Savunma Bakanlıkları olarak tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Akar, “Temennimiz, gayretimiz etkin, caydırıcı, saygın orduyu teşkil etmek ve böylece Türk milletinin güvenliğini, bekasını temin etmektir.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Bakan Akar, askerî tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi. Bakan Akar, Karabağ Zaferi'nin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov da Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'nin Azerbaycan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

“İki devlet, tek millet” anlayışı içinde hareket ettiklerini aktaran Orgeneral Hasanov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik desteklerinden dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de yer aldı.