Bakan Çavuşoğlu, Panama Devlet Başkanı Cortizo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Panama’da Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ve Dışişleri Bakanı Erika Mouynes ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turunun beşinci durağı Panama'da temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'da Devlet Başkanı Laurentino Cortizo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Cortizo ile görüşmesinin ardından ise Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Erika Mouynes ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Mouynes'in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.