Bakan Çavuşoğlu’ndan F-16 açıklaması: ABD’nin adımını olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, dün ABD Kongresi'ne Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçağı satışının ABD çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir tavsiye mektubu göndererek, “F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO’nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, “ABD’nin bu adımını olumlu karşılıyoruz” dedi.

ABD KONGRESİ’NE GÖNDERİLEN MEKTUBUN İÇERİĞİ

Mektupta, “F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir” ifadelerine yer verilirken, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteği ve savunma bağları, “bölgedeki kötü niyetli hareketler için önemli bir caydırıcı” olarak nitelendirildi.

Mektupta, “Biden yönetimi, Türkiye ile uygun ABD savunma ticaret bağlarının, ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarlarının yanı sıra, uzun vadeli NATO ittifakı birliği ve çıkarları için de gerekli olduğuna inanıyor. Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi” ifadeleri kullanılarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan önerilen F16 satışı için Kongre'nin onayının gerektiği belirtildi. Mektupta, ABD'den Türkiye'ye F16 satışı için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunulmadı.

ABD-TÜRKİYE ARASINDA F-16 KRİZİ

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Savaş uçağı ve F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. Anlaşmanın sağlanabilmesi için ABD hükümetinde onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

ABD, Türkiye'nin S-400'ler satın almasının ardından Türkiye'ye F16 satılmasına ilişkin talep de yanıtsız kalmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la 10 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm “haksız” yaptırımları kaldırmanın zamanının geldiğini ve Türkiye'nin F-16'ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.