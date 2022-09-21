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Bakan Soylu: Afrin’de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Afrin'de eylem yapmak üzere teröristlere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakan Soylu: Afrin’de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü’nün operasyonuyla, Afrin’de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG’li teröristlere Münbiç’ten gönderilen; 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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