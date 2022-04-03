Bakü’de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü’de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Olağanüstü Haller Bakanlığı, patlama sonrası yangın da çıktığını, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. (DHA)