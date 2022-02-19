Başörtüsü takıp, makyaj yapan uyuşturucu kaçakçıları yakalandı

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığının artış gösterdiği Cezayir'de üç kaçakçı kadın kılığına girmiş halde yakalandı.

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Cezayir’de üç uyuşturucu kaçakçısı, polisten kaçmak için başörtüsü takıp, makyaj yaptı. Kendilerini kamufle etmek için kadın kılığına giren kaçakçılar, yakayı ele verdi.

Cezayir’de yapılan uyuşturucu baskınıyla ilgili görüntüler önceki gün Facebook’ta yayınlandı. Cezayir Narkotik ve Psikiyatrik Etkiler Ekibi tarafından yayınlanan gönderide, üç adam

uzun elbiseler giymiş ve başörtüsü takmış şekilde görülüyor. Yüzlerini kaplayan maskeler sayesinde rahatlıkla gizlenebildikleri görülüyor.

Yerel haber sitesi TSA’ya göre, geniş polis operasyonu insan kaçakçılığını da hedef aldı.

Suç şebekesinin, yaşları 20 ile 24 arasında değişen 4 Cezayirli ve 10 yabancı da dahil olmak üzere 14 kişiden oluştuğu aktarıldı. TSA haber sitesi, baskın sırasında polisin 780 gram eroin, 670 gram kokain ve 80 gram esrar da dahil olmak üzere 1,5 kg ağır uyuşturucu ele geçirdiğini söyledi.

Müfettişlerin, ağın polisi aldatmak için üyelerine kadın kıyafetleri giymek gibi aldatma taktikleri kullandığını keşfettiklerini de sözlerine ekledi.

Resimler sosyal medyada yankı uyandırırken, TikTok kullanıcıları Dubai’de tutuklanan sığınmacılar olduklarını iddia etti. Ancak, Cezayir makamlarının orijinal gönderisinin ortaya çıkması ile bu iddialar yayınlandı.

Ülkenin ulusal polis teşkilatından paylaşılan Facebook gönderisinde, kaçakçıların Cezayir Eyaleti Adli Polisi Merkez Bölgesi ‘Narkotik ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Birimi tarafından bölge savcılarıyla koordineli olarak yürütülen bir soruşturmayla tutuklandığı belirtildi.

TSA’ya göre, Cezayir’de uyuşturucu kaçakçılığı büyüyen bir sorun ve ülke 2020 ile 2021 arasında uyuşturucu kaçakçılığında yüzde 1584,34’lük bir artış görüyor.

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