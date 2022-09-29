BBC, dijital yayınlara ağırlık verecek

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, tasarruf önlemleri kapsamında dijital yayınlara yoğunlaşacağını açıkladı. Bu adımın radyo dahil farklı platformlarda yaklaşık 400 gazetecinin işini kaybetmesine yol açacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Dünya Servisi'nde küçülmeye gideceğini ve dijitale öncelik vereceğini duyurdu.

BBC Dünya Servisi'ndeki tasarruf önlemleri kapsamında, dijital dışındaki birimlerde yaklaşık 400 gazetecinin işini kaybetmesi bekleniyor. BBC'den yapılan açıklamada uluslararası yayınlarda 28,5 milyon sterlin tasarrufa gidilmesinin hedeflendiği bildirildi.

BBC Dünya Servisi şu anda 40 dilde haftalık olarak dünyada 364 milyon kişiye yayın yapıyor. Kuruluş, haber takip etme alışkanlıklarının değiştiğine ve çoğu kişinin gündemi internetten takip ettiğine dikkat çekerek dijital yayınlara yoğunlaşacağını belirtti.

BBC Türkçe'nin de aralarında yer aldığı 11 dilde içerik halihazırda sadece dijital olarak servis ediliyor. Yeni uygulamaya göre çalışanlarla ve sendikalarla yürütülen görüşmeler sonrasında Arapça, Farsça, Çince ve Urdu dillerindeki radyo yayınlarının sona ermesi bekleniyor.

BBC, hiçbir dilde yayın servisinin kapatılmayacağını ancak bazılarının Londra dışına taşınabileceğini kaydetti.

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