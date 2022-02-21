Belarus: NATO çekilirse Rus askerleri geri döner
Rusya'yla ortak tatbikatı uzatma kararı alan Belarus, Rus birliklerinin ülkelerine dönmesinin büyük ölçüde Belarus ve Rusya sınırı yakınındaki NATO birliklerinin geri çekilmesine bağlı olduğunu belirtti. Tansiyonun yükseldiği Ukrayna’nın doğusunda da Kiev'in bu sabah Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk’a düzenlediği havan topu saldırısında iki sivil hayatını kaybetti.
Belarus, ülkedeki ortak askeri tatbikata katılan Rus ordusunun “nesnel koşullar oluştuğunda” Rusya’daki ana üslerine geri döneceğini açıkladı.
Belarus Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Belarus’tan çekilmesinin büyük ölçüde Belarus ve Rusya sınırı yakınındaki NATO birliklerinin geri çekilmesine bağlı olduğunu belirtti.
Belarus, 30 bin Rus askerinin katıldığı Belarus'taki ortak tatbikatın süresinin uzatılacağını açıklamıştı.
Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker yığması ve Belarus'la ortak tatbikatı Batılı ülkelerin “Rusya Ukrayna'yı işgal edecek” iddiasına yol açmıştı. Belarus'ta 10 gün süren tatbikatın dün sona ermesi bekleniyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da düzenlenen nükleer tatbikatı da cumartesi günü Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko ile beraber izlemişti.
LUGANSK’DA İKİ SİVİL TOP ATIŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Rusya-Ukrayna sınırında gerilim yükselirken, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlılarıyla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar da artıyor.
Rus haber ajansı Ria, Ukrayna ordusunun bu sabah Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'a düzenlediği havan topu saldırısında iki sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Bölgede karşılıklı top atışlarının büyük maddi hasara yol açtığı belirtilirken, sivillerin büyük bölümünü tahliye eden Rusya yanlısı güçler seferberlik ilan etmişti.