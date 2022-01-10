Belçika’da aşı karşıtları polisle çatıştı

Corona virüsü aşılarının gereksiz olduğunu savunanlar Belçika'da geniş katılımlı bir eylem düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen aşı karşıtları ve komplo teorisyenleri polisle çatıştı.



Gösterilerde Belçika hükümetinin corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeni yasak ve kısıtlama kararı almaması çağrısında bulunan göstericilerin maske takmaması dikkat çekti.

Bazı göstericiler polisle çatışırken bazıları da “özgürlük” ve “bağımsızlık” sloganları attı. Göstericiler, 25 bin kişinin eyleme katıldığını açıklasa da resmi verilere göre yaklaşık 5 bin kişi yürüyüş yaptı.

Kasım ayında yapılan benzer bir eylemde yaklaşık 35 bin gösterici yer almıştı.